“Door de coronacrisis krijg ik meer vragen over rouw”: Tania Struyve (50) start als rouwconsulente Lieke D'hondt

27 september 2020

12u59 0 Ronse Tania Struyve uit Ronse geeft op haar vijftigste nog een nieuwe wending aan haar professionele carrière. Ze start als rouwconsulente en wil op die manier mensen helpen die vragen hebben rond leven en dood. “De dood, verdriet en rouw zijn nog te veel taboe.”

Als palliatief verpleegkundige begeleidt Tania Struyve al jarenlang mensen in de laatste fase van hun leven. “Het palliatief werkt stopt als de patiënt overlijdt, maar ik had al lang het gevoel dat ik meer kon doen. Ik ben opnieuw gaan studeren en heb het diploma van rouwconsulente gehaald. Ik wil nu mijn palliatief werk opentrekken en ook helpen bij de wilsbeschikking van de patiënt, de begrafenis en de begeleiding van familieleden die achterblijven. Het is namelijk belangrijk om afscheid bespreekbaar te maken.”

Tania merkt dat er door het coronavirus meer vragen zijn over rouw. “Een uitvaart tijdens de coronacrisis gaat er anders aan toe dan vroeger. De diensten vinden plaats in beperkte kring en alles moet vaak snel gaan. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Als rouwconsulente kan ik de mensen daarin helpen. Het is ook belangrijk om iedereen op zo’n moment op dezelfde golflengte te krijgen. Onlangs heb ik iemand met zware dementie begeleid zodat ze toch afscheid kon nemen van haar overleden partner. Ze heeft dat op haar eigen manier gedaan, maar dat is toch belangrijk voor het verwerkingsproces.”

Taboe

“Het is vooral belangrijk om veel te praten, ook tijdens de palliatieve begeleiding. Zelfs in mijn eigen omgeving merk ik dat dat niet altijd gemakkelijk is, maar bijvoorbeeld brieven schrijven kan ook helpen. In de huidige samenleving wordt niet vaak over de dood gepraat. Achtergebleven familieleden leven soms in een roes en houden zich sterk, maar na maanden komt het verdriet toch boven. Op dat moment worden de tranen door de omgeving niet altijd meer aanvaard.” Voor Tania is praten over de dood helemaal geen taboe. De verhalen van haar cliënten neemt ze niet mee naar huis. “Als er toch eens iets aan mij blijft plakken, kan ik erover praten met mijn gezin of mijn hond. Dat heb ik misschien geleerd van mijn ouders, want toen ik zes jaar was is mijn broer overleden. Ik heb gezien hoe zij dat hebben verwerkt door er veel over te praten.”

Wie de hulp van Tania wil inroepen, kan terecht op de Facebookpagina Rouwconsulente Tania of tania.struyve20@gmail.com.