“De geboorte van een kind is een familiaal gebeuren”: Ronse schrijft brief om mogelijke sluiting materniteit af te wenden Lieke D'hondt

04 februari 2020

09u55 8 Ronse De fractievoorzitters van de Ronsese gemeenteraad gaan samen een brief schrijven aan minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om te pleiten voor het behoud van de materniteit in het AZ Glorieux.

Zowel de CD&V-fractie als de sp.a-fractie hebben tijdens de gemeenteraad een motie ingediend om zich te verzetten tegen de mogelijke sluiting van de materniteit. De afdeling van het AZ Glorieux is met sluiting bedreigd sinds het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een rapport heeft gepubliceerd waarin staat dat in materniteiten jaarlijks minstens 557 bevallingen moeten plaatsvinden om rendabel te zijn. Kleine afdelingen, zoals die in Ronse, zouden volgens het KCE beter sluiten.

“Wij kunnen ons moeilijk vinden in die cijfermatige benadering”, zegt Eugénie Carrez (CD&V). “Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat de geboorte van een kind een familiaal gebeuren is. Het is meer dan een gewone heelkundige ingreep. We vrezen ook dat de sluiting van de materniteit een sneeuwbaleffect zou kunnen hebben, waarbij ook andere diensten in het gedrang komen en de nabije basiszorg in gevaar komt.” Sp.a vindt het behoud van de materniteit ook belangrijk in het kader van armoedebestrijding. “Als de nood het hoogst is, dan is dertig minuten rijden naar een andere materniteit ver. Bovendien heeft niet iedereen een auto, dus dat maakt het nog moeilijker”, zegt Koen Haelters (sp.a).

De fractieleiders van alle partijen gaan nu samenzitten om de brief vorm te geven. Ze overwegen ook om de brief naast de minister van Volksgezondheid te richten aan de federale parlementsleden en de Vlaamse partijvoorzitters.

