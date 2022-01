Romy W. blijft aangehouden, maar houdt onschuld staande

Heuvelland/Ieper/Kortrijk/Ardooie/Zwevezele Vijf weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen: wandelen in Dranouter, slippen in Kortrijk en koken in Ieper

Of je nu last had van het fameuze Blue Monday-gevoel of niet, af en toe lijken die donkere en mistige winterdagen wel eindeloos. Maar geen nood, want ook deze week doken we voor je de activiteitenkalender in en verzamelden we vijf tips uit de Westhoek, de Mandelstreek en de Leiestreek voor het weekend van 22 en 23 januari. Zo kan je al dan niet samen met het gezin de batterijtjes even opladen.

10:06