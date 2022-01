Romy W. blijft aangehouden, maar houdt onschuld staande: “Verpletterend besef dat zij mogelijk de laatste was die Dean gezien heeft”

Sint-Gillis-WaasDe raadkamer in Dendermonde heeft vrijdag beslist dat Romy W., de vriendin van Dave De Kock, aangehouden blijft op verdenking van moord op de kleuter Dean Verberckmoes (4). Volgens haar advocaat blijft de 25-jarige Nederlandse vrouw echter volhouden dat ze onschuldig is en dat ze niets met de zaak te maken heeft.

De vriendin van Dave De Kock werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met De Kock woonde. Dat gebeurde rond hetzelfde tijdstip dat Dean dood werd teruggevonden in de Nederlandse provincie Zeeland. Later werd de Nederlandse aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, nu is beslist dat ze voorlopig in de cel blijft.

Logeren

Het is nog onduidelijk of de Nederlandse een actief aandeel had in de dood van het 4-jarige jongetje. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden al bij het koppel en het kind zou woensdag 12 januari, de dag waarop De Kock en Dean het laatst gezien werden, een nacht logeren.



Volgens de moeder van Dean loog W. tegen haar toen ze vroeg waar haar zoontje, die ze al lang terug verwachtte, bleef. De Kock was ondertussen met Dean naar Nederland vertrokken. De politie houdt er ernstig rekening mee dat het kind al in België is omgebracht.

Volledig scherm Wake voor Dean. © Jan De Meuleneir / Photo News

‘Geschokt en verbijsterd’

Advocaat Bart De Decker heeft in een gezamenlijk standpunt laten weten dat hij aan de raadkamer de vrijlating van de vrouw had gevraagd. “We hadden haar vrijheidstelling verzocht, want ze houdt tot op heden haar onschuld staande. Ze heeft een ongelofelijk en verpletterend besef dat zij mogelijk de laatste (met uitzondering van De Kock, nvdr.) was die Dean gezien heeft, maar ze vraagt uit respect voor de nabestaanden er met respect over te berichten. Zij zal later als het noodzakelijk daarover verder communiceren.”

“Het is zeer moeilijk voor haar. Ze had ook een band met Dean. Zij is geschokt en verbijsterd door wat er gebeurd is. Ze zal op een goede manier alles proberen uitklaren en ze zal verder aan het onderzoek meewerken.”

Herverhoor gepland

Er is al een herverhoor gepland, zegt De Decker. “Het onderzoek blijft geheim en we mogen niet vergeten dat er al veel kwalijke lekken geweest zijn, en verhalen die tot op heden niet konden geverifieerd. We gaan het geheim van het onderzoek respecteren, voor de slachtoffers en de sereniteit van het onderzoek. Mijn cliënte heeft intussen ook duizenden bedreigingen gekregen.” De advocaat verwees naar de Facebook-pagina’s van Romy W. en De Kock, waar doodsbedreigingen en -verwensingen gepost worden.

Volledig scherm Advocaat Bart De Decker. © BELGA

Tegenstrijdige verklaringen

De Kock en zijn vriendin legden tegenstrijdige verklaringen af en hun respectievelijke rol in het overlijden van de jongen is nog niet uitgeklaard. De speurders hadden gehoopt hen snel met elkaar te kunnen confronteren na een overlevering via de korte procedure, maar door het verzet van De Kock kan hij tot zestig dagen of langer in Nederland blijven.

De raadkamer verlengde de aanhouding van Romy W. met een maand, maar de verdediging kan nog in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. Het parket-generaal geeft voorlopig geen commentaar op de zaak op vraag van de onderzoeksrechter.

Herbekijk ook: De Kock liet zaterdag lichaam van Dean achter in duingebied

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.