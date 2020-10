Zwitsers designlabel palmt Casteelken in CDR

09 oktober 2020

Designmeubelzaak Casteelken pakt vanaf dit weekend uit met een collectie originele stoelen van het Zwitserse label Vitra. De zaak langs de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke is de enige stop in België van de internationale Vitra roadshow. Vanaf 10 oktober tot en met 14 november kan je er onderdompelen in het thema ‘Het origineel komt van Vitra’. De verhalen over de originelen van Vitra gaan allemaal over een specifiek aspect waarmee het origineel zich onderscheidt van een kopie. De installatie bestaat uit vrijstaande houten kaders die gecombineerd worden met stoffen panelen en verlichting. Elk kader is gewijd aan een origineel van Vitra, met details over zijn achtergrond en bijzondere kenmerken.