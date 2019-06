Zwavelwolk Desotec hangt uren boven Rumbeke: “Stinkt enorm, maar wel ongevaarlijk” LSI

12 juni 2019

18u05

Bij de specialist in actieve koolfilters Desotec in de Regenbeekstraat in Rumbeke is maandagochtend een zwavelwolk ontsnapt. Dat veroorzaakte in de buurt een geur van rotte eieren, met tientallen meldingen van verontruste buurtbewoners als gevolg.

Boosdoener was een silo met actieve kool die door een chemische reactie opwarmde. “Volgens de voorgeschreven procedures reageerde het bedrijf door die met water af te koelen”, legt Toon Dumoulin van de brandweerzone Midwest uit. “Dat zorgde voor een dampwolk met water en zwavelverbindingen. Door het miezerige en windstille weer bleef die wolk lang boven Rumbeke hangen. Dat zorgde voor een doordringende geur, maar was eigenlijk ongevaarlijk.”