Zwaardere straf voor cafébaas die rijverbod aan zijn laars lapt, “omdat zijn vriendin het vroeg” VHS

27 mei 2019

11u04 0 Roeselare Gregory V. (30) uit Koolskamp mag van de politierechter vier maanden niet met de auto rijden. Hij krijgt die straf omdat hij een eerder rijverbod niet respecteerde. Zijn voertuig bleek bovendien niet gekeurd en ook niet verzekerd.

V., die in Roeselare een café uitbaat, werd op 28 augustus vorig jaar staande gehouden door de politie, bij een controle langs de Provinciebaan in Ledegem. De inspecteurs stelden vast dat de man geen rijbewijs kon voorleggen. De reden was eenvoudig: in februari was de man veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden - wegens sturen onder invloed -, de intrekking liep op het moment dat hij vorige zomer aan de kant moest voor de politie. “Ik weet dat ik niet mag rijden maar liet me toch overhalen door mijn vriendin”, gaf V. eerlijk toe. De rechter kon daar allerminst om lachen. “Als u een rijverbod niet naleeft, is dat een manifest gebrek aan respect voor de uitspraak van de rechtbank”, zei hij. “We kunnen alleen maar gissen hoe veel keer u in die periode wél achter het stuur gekropen bent.” Gregory V., die in het verleden al enkele keren veroordeeld werd voor alcohol achter het stuur, kreeg een nieuw rijverbod: zes maanden waarvan twee met uitstel. Hij moet in totaal ook 3.120 euro boete betalen. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook met goed gevolg medische en psychologische onderzoeken doorstaan.