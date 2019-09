Zwaar verbrande bewoner blijft in cel voor brandstichting: “Ik wou uit het leven stappen” LSI

20 september 2019

15u32

Bron: LSI 0 Roeselare De 25-jarige man die op 22 augustus op de Rodenbachwijk in Roeselare zijn eigen woning in brand stak, blijft minstens 14 dagen langer in de cel. Dat besliste de raadkamer van Kortrijk vrijdag. “De woning in brand steken was niet de bedoeling, hij wou gewoon zelf uit het leven stappen”, aldus zijn advocaat Erik Cluyse, die tevergeefs aandrong op zijn voorwaardelijke invrijheidstelling.

De gezinswoning van Thomas V., zijn partner Shauni M. en hun 2 kinderen in de Jan Hijoenstraat in Roeselare ging die bewuste woensdagnamiddag volledig in de vlammen op. In een mum van tijd vernielde een vuurzee de volledige inboedel. Thomas V. liep daarbij zelf zware brandwonden op en moest een tijdlang in het brandwondencentrum van UZ Gent in coma gehouden worden. “Zijn toestand is stilaan beter, maar van het brandwondencentrum ging het voor hem niet naar een gewoon ziekenhuis maar naar de cel”, aldus zijn advocaat. De onderzoeksrechter besliste dat een aanhouding voor de brandstichting nodig was. “Terwijl ik vond dat hij in een gewoon ziekenhuis een betere behandeling en revalidatie zou kunnen krijgen dan in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge”, aldus Erik Cluyse. “Hij beseft dat zijn situatie door de brand nog veel erger is geworden en strafte zichzelf al hard door zijn fysiek leed.” Thomas V. kampte met een alcoholverslaving en psychische problemen. Na een ruzie met zijn partner wou hij uit het leven stappen door zichzelf in brand te steken. Het vuur sloeg evenwel op de woning over. De relatie met zijn partner blijft voorlopig wel overeind. De vrouw en de kindjes worden bij de moeder van V. opgevangen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.