Zulma (104) is oudste inwoner van Roeselare: “Elke dag een porto als aperitief, elke avond een Elixir de Roulers en tussendoor wat chocolade” Charlotte Degezelle

21 januari 2020

17u40 0 Roeselare Zulma Soete heeft dinsdag haar 104de verjaardag gevierd. Ze is daarmee de oudste inwoner van Roeselare. Zulma woont al tien jaar in rusthuis De Waterdam, maar is een gekend gezicht in Beitem, waar ze samen met haar man een bakkerij runde. Ze geniet nog elke dag van het leven en de geneugten die ermee gepaard gaan. Dat bewees ze tijdens haar verjaardagsfeestje door te toosten met zowel een glas cava als een Elixir de Roulers.

“Mama zegt zelf dat ze nog niet zal sterven en volgend jaar graag opnieuw van de partij is op haar verjaardag”, zegt Rita Samyn, een van de twee dochters van Zulma. En dat zou wel eens goed kunnen, want voor haar leeftijd is Zulma Soete nog in topvorm. Probleemloos schetst ze tussen de taart, de wensen en de cadeaus haar levensloop. “Ik ben geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 20 januari 1916 in Steenkerke in Frankrijk. Later woonde ik in Moorslede, Beitem en uiteindelijk in Roeselare in de Mandellaan, op de Botermarkt en nu sinds tien jaar in De Waterdam. In mijn jeugd ging ik samen met mijn zus Eliane dienen in de Lion Noir in Blankenberge, bij ‘madame’ en Leon. Dat was een chique zaak waar ze Frans praatten. Toen mijn zus niet meer moest gaan, wou ik ook stoppen, maar ik mocht niet van ‘madame’. Door mijn werk in de Lion Noir, en ook omdat ik in Frankrijk geboren ben, spreek ik goed Frans met een mooie Franse r.”

Volksmens

Op haar 26ste stapte Zulma in het huwelijksbootje met de twee jaar jongere André Samyn. In Beitem baatten ze 26 jaar Bakkerij Samyn uit. “We trokken in bij mijn schoonvader, voor wie ik altijd gezorgd heb.” Het koppel kreeg twee kinderen: Rita en Eliane. In 1970 verloor Zulma haar man. Albert was toen amper 52 jaar. “Nadien stuurde de pastoor me naar de weduwenwerking. In Don Bosco leerde ik een vaste vriendenkring kennen en ik ging ook vaak kaarten in café Sint-Michiel, bij Margrietje.”

Mama heeft in het rusthuis een goeie vriendin gevonden in Margriet. Naar ik hoor trekken ze regelmatig naar de cafetaria om een Leffe te drinken Dochter Rita Samyn

Tot haar 94ste woonde Zulma zelfstandig. Nu is ze de oudste inwoner van De Waterdam, waar ze als volksmens maar al te graag een babbeltje slaat met haar medebewoners. “Mijn zus en ik komen wekelijks op bezoek, maar mama is bijna nooit alleen. Ze heeft hier in het rusthuis een goeie vriendin gevonden in Margriet, die haar overal begeleidt. Naar ik hoor trekken ze regelmatig naar de cafetaria om een Leffe te drinken.” En genieten van het leven is volgens Zulma het geheim van een lang leven. “Elke dag drink ik een porto als aperitief, ’s avonds geniet ik van een Elixir de Roulers en tussendoor eet ik wat chocolade”, verklapt ze.

Zulma mag zich de oudste inwoner van Roeselare noemen na het overlijden van Agnes Debaeke in december 2019. Zij was 105. Naast Zulma zijn er nog twee Roeselarenaars die dit jaar hun 104de verjaardag mogen vieren.