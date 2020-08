Zowel Bruce Springsteen als Chopin in Breda Jazz CDR

26 augustus 2020

08u41

Volks- en muziekcafé Breda Jazz sluit de zomer af met twee terrasconcerten. “Gezien de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 zijn er momenteel geen optredens in het café mogelijk”, vertelt zaakvoerder Frank Wauters. “Terrasconcerten kunnen wel coronaproof georganiseerd worden, maar er moet gewerkt worden met inschrijvingen. Op vrijdag 28 augustus verwelkomen we om 20 uur Jim Cain met ‘Runaway American Dream’. De singer-songwriter brengt er muziek van één van zijn grootste helden, Bruce Springsteen. Naast de hits brengt hij ook de meer persoonlijke songs en obscure tracks. Deze aparte invalshoek zorgt ervoor dat Runaway American Dream niet de zoveelste imitatie wordt, maar eerder een unieke en persoonlijke reflectie over de artiest, met eigen arrangementen en accenten.” Op zaterdag 29 augustus, eveneens om 20 uur, brengt Brecht Goudeseune ‘Chopins Bal Musette’. “Dat wordt genieten van walsen, polka’s, mazurka’s, tango’s, paso doble en ragtime, maar ook van polonaises, nocturnes, walsen en mazurka’s van Chopin. Dit alles uiteraard in een volks kleedje”, duidt Frank. Wie aanwezig wil zijn bij één van de concerten dient de toegangsprijs van drie euro per persoon over te schrijven op BE89 3900 9539 2885 met referentie ‘Runaway’ (ten laatste op donderdag 27 augustus) of ‘Chopin’ (ten laatste op vrijdag 28 augustus). Je kan ook vooraf in het café aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt inschrijven. Je reservatie is definitief na bevestiging door Breda Jazz. Indien een terrasconcert niet kan doorgaan door weersomstandigheden, wordt het verschoven naar een latere datum.