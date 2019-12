Zoutman groeit en zoekt personeel: jobdagen voor technisch operatoren CDR

17 december 2019

10u36 54 Roeselare Marsel, het eigen merk zeezout van Zoutman, is wereldwijd erg in trek en duwt de groei van het bedrijf. Het Roeselaars familiebedrijf, gespecialiseerd in productie en verwerking van zeezout, is dan ook op zoek naar extra personeel.

Zoutman organiseert op maandag 20 en 27 januari een jobdag voor technisch operatoren. Je krijgt de kans om vrijblijvend het bedrijf te bezoeken, ontdekt wat het inhoudt om als technisch operator bij Zoutman te werken en kunt aan het frietkraam proeven van het zeezout van Zoutman. Inschrijven voor de jobdag kan op www.zoutmanjobs.com/nl/jobdag-zoutman. De jobdagen vinden plaats van 16 tot 20 uur in de Regenbeekstraat 36. Meer info over de job als technisch operator is te vinden op www.zoutmanjobs.com/nl/technisch-operator-2-pl.