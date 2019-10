Zorgbedrijf Roeselare wordt ‘Motena’ Sam Vanacker

02 oktober 2019

20u30 46 Roeselare Zorgbedrijf Roeselare, de koepelnaam voor de dienstverlening van thuiszorg, kindzorg en ouderenzorg, verandert van naam naar ‘Motena’. De inspiratie voor de nieuwe naam werd opmerkelijk genoeg in Japan gevonden.

‘Motena’ is een licht ingekorte versie van het Japanse begrip ‘omotenashi’, een vorm van bijna extreme beleefdheid en gastvrijheid, een fenomeen waar de Japanners wereldwijd om bekend staan. “Die klantgerichtheid, betrokkenheid en een persoonlijke aanpak zitten al in ons DNA vanaf dag één”, legt voorzitter Bart Wenes uit. “Maar de naam zorgbedrijf past niet goed bij wie we zijn. We willen immers mensen op de eerste plaats zetten, ook in de naam.”

“We hebben er ruim zes maanden over nagedacht en er zijn veel voorstellen in de prullenbak beland, tot we uiteindelijk iets vonden waar iedereen achter stond. ‘Omotenashi’ laat zich best vertalen als ‘gastvrijheid’ en er alles aan doen om mensen goed te doen voelen. Verder stappen we ook af van de naam ‘Roeselare’, omdat we ondertussen onze vleugels aan het spreiden zijn en ook in verschillende buurgemeenten actief zijn.”

Tegelijk met de naamsverandering wordt ook de huisstijl en het logo van het zorgbedrijf aangepast. Binnen het logo is de letter ‘M’ een weergave van twee personen die elkaar de hand schudden en een lichte buiging maken. Die ‘M’ zal geïntegreerd worden binnen de verschillende bestaande merken die eerder al onder het zorgbedrijf vielen. Alle diensten zoals KIDZ kinderopvang, therapeutisch zorgpunt N, de thuisdiensten en de verschillende diensten- en woonzorgcentra blijven werken zoals ze vandaag doen en behouden ook hun aparte benamingen.