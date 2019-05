Zorgbedrijf Roeselare bekampt eenzaamheid samen met andere Europese landen CDR

21 mei 2019

Zorgbedrijf Roeselare werkt mee aan het Europees project ‘Fighting Loneliness’, waarbij verschillende landen ervaringen uitwisselen over hoe ze met eenzaamheid kunnen omgaan. Tot en met woensdag 22 mei verblijft een Europese delegatie in de Rodenbachstad. “De insteek van het project is hoe we elkaar kunnen versterken om samen het probleem van eenzaamheid aan te pakken”, zegt voorzitter Bart Wenes van het Zorgbedrijf. “We zijn al volop met dit probleem bezig via bijvoorbeeld de maaltijdbezorgers, die mee aan tafel schuiven, maar ook andere landen zetten hier stevig op in. Waarom zouden wij het warm water uitvinden als een naburig land dat al heeft gedaan?”

Bedoeling is om op het einde van de rit lessenpakketten te ontwikkelen voor hogescholen en professionals bij te scholen.