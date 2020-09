Zoon verongelukte Geert (65) doet oproep aan dief Mariabeeldje: “Vader bracht het nog mee uit Lourdes.” LSI

24 september 2020

14u29

Bron: LSI 0 Roeselare Aan het kapelletje in de Koestraat in Rumbeke (Roeselare) is een dief het voorbije weekend aan de haal gegaan met het aanwezige Mariabeeldje. Een relikwie die de verongelukte Geert Vermander (65) nog meebracht uit Lourdes. Op Facebook deed zoon Bjorn (42) precies op de verjaardag van zijn vader een oproep naar de dader. “Breng het beeldje terug en laat een centje na voor de herstelling van het kapelraampje”, klinkt het.

Begin juli kwam Geert Vermander op het kruispunt van de Rijksweg (N36) en Koestraat om het leven toen hij met zijn fiets door een auto werd gegrepen. Dat gebeurde tijdens het dwarsen van de drukke gewestweg. Geert was erg geëngageerd bij de Gezinsbond en de Gardeboefeesten in het dorp maar ook erg gelovig. Zo gaf hij bv. de communie in woonzorgcentrum Sint-Henricus. “Uit Lourdes bracht hij eens een Mariabeeldje mee voor het kapelletje vlakbij de ouderlijke woning in de Koestraat”, aldus zoon Bjorn. “Voor mijn moeder was dit een belangrijk aandenken aan ons vader. Het heeft dus heel wat emotionele waarde. Maar nu is het verdwenen.”

Wie iets heeft gezien die kan leiden tot opheldering van de diefstal kan steeds met de politie contact opnemen. Aan de dader vroeg Bjorn het beeldje terug te brengen en (met een kwinkslag) ook een centje achter te laten om het gebroken raampje te herstellen.

Na het dodelijk ongeval zat Roeselaars mobiliteitschepen Griet Coppé al samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de gevaarlijke oversteek van de Rijksweg aan de Koestraat voor zwakke weggebruikers te bespreken. Een definitieve beslissing over een eventuele aanpassing is er nog niet genomen.