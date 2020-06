Zoon van Patrick Lefevere moet rijexamens overdoen na derde veroordeling voor te snel rijden VHS

08 juni 2020

17u38 0 Roeselare Dieter Lefevere (39), zoon van Deceuninck Quickstep-baas Patrick Lefevere, stond maandag voor de politierechter omdat hij op de snelweg dubbel zo snel had gereden als toegelaten. Omdat hij eerder al twee keer veroordeeld werd voor overdreven snelheid moet hij nu zijn rijexamens overdoen.

Dieter Lefevere werd op 25 oktober 2019 geflitst toen hij rond 21 uur 139 kilometer per uur reed op de E403 in Roeselare. Normaal is dat al een behoorlijke overtreding, maar omdat er toen wegenwerken werden uitgevoerd, was de maximumsnelheid er beperkt tot 70 per uur. “Ik wist van die beperking, want ik passeer er elke dag”, geeft de Roeselarenaar, die als vip-chauffeur werkt voor de wielerploeg van zijn vader, eerlijk toe. “Maar die keer was ik verstrooid.”

Omdat Lefevere in 2015 en 2017 ook al werd veroordeeld voor overdreven snelheid kwam de nieuwe inbreuk hem wat zwaarder te staan. De rechter was mild wat het rijverbod betreft - drie maanden, waarvan 21 dagen effectief - en gaf Lefevere een boete van zeshonderd euro. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ook moet de Roeselarenaar medische en psychologische proeven ondergaan.