Zonta Club Roeselare organiseert concert ten voordele van De Parel CDR

20 januari 2020

Zonta Club Roeselare organiseert op donderdag 20 februari voor het eerst ‘Zonta Club Roeselare goes Classic’. De serviceclub inviteerde de Tieltse sopraan Heleen Goeminne die onder pianobegeleiding van Filip Martens zal concerteren in de Kachtemse Sint-Jan de Doperkerk. Het belooft een licht en luchtig klassiek concert van ongeveer een uur te worden. Aansluitend is er een culinaire receptie in feestzaal ’t Hoornaerts. De deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur, het concert start om 20 uur stipt. Kaarten kosten 45 euro en zijn te verkrijgen bij de leden van Zonta Club Roeselare. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar BuBaO De Parel ter ondersteuning van hun meerdaagse uitstap met hun kinderen.