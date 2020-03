Zonnepanelen op dak Expo Roeselare zorgen voor duurzame verlichting fietspad langs Mandel Charlotte Degezelle

10 maart 2020

Het fietspad langs de Mandel, tussen de Smedenstraat en de Rijksweg (R32), is uitgerust met duurzame en unieke fietspadverlichting. Over een lengte van 800 meter werden 23 nieuwe verlichtingspunten uitgerust met de laatste nieuwe LED-technologie. “Absoluut uniek is dat de nieuwe verlichting volledig autonoom van het elektriciteitsnet werkt”, weet schepen van klimaat en duurzaamheid Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers). “De energie uit zonnepanelen gelegen op de daken van Expo Roeselare wordt overdag opgeslagen in een batterij. Die zorgt vervolgens voor de nodige elektriciteit om ’s nachts het fietspad te verlichten.” “Bovendien werkt de verlichting met een volgsysteem”, pikt Griet Coppé (CD&V), schepen van projecten openbaar domein in. “Dit betekent dat de sensoren detecteren als er een fietser of voetganger voorbijkomt, waarna de dichtstbijzijnde lichtpunten aangaan. Passeert er niemand, dan is er geen verlichting en wordt er geen energie gebruikt wanneer dit niet nodig is.”

De duurzame verlichting werd gerealiseerd door een samenwerking van de stad, de provincie West-Vlaanderen en Europese subsidies.