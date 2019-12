Zonder Honger Naar Bed vergast minderbedeelden op zorgeloze kerst CDR

22 december 2019

14u26 0

80 personen die het financieel iets moeilijker hebben genoten zondagmiddag van een waar kerstfestijn dankzij Zonder Honger Naar Bed Roeselare, Moorslede, Dadizele, Westrozebeke, Meulebeke. In de refter van MPI Sterrebos smulden ze van een heerlijke koude schotel, genoten ze van een verrassingsoptreden van The Crazy Entertainers en ging iedereen bovendien naar huis met een kerstcadeautje. “Het is het tweede jaar op rij dat we ons kerstfeest organiseren”, vertelt Gwendoline Lefere. “Het is een stevig karwei waar we al weken mee bezig zijn, maar de voldoening is enorm. Het geeft een enorm warm gevoel dat we dit voor alle aanwezigen, die anders misschien wel geen kerst konden vieren, kunnen realiseren. Maar het zou niet mogelijk zijn dankzij onze vele gulle sponsors. Ik maakte eigenhandig de menu op voor vandaag en deed vervolgens een oproep naar ingrediënten. Leden van de groep, voor wie het mogelijk was, deden een financiële duit in het zakje en daarnaast doneerden Bistro Maison Marie, Vishandel Neptunus, Vleeswaren Decru, Lidl, Slagerij Stijn en Femke en Kwaliteitsslagerij Volckaert heel wat broodnodige ingrediënten. Verder kregen we ook steun van heel wat anonieme donateurs en kwam het gratis optreden van The Crazy Entertainers gisteren nog als een geschenk uit de hemel vallen. We zijn ook Conny Wallyn heel dankbaar dat we de infrastructuur van haar school mogen gebruiken en de kerstcadeautjes, zijnde snoep voor de kindjes en badproducten voor de volwassenen, waren mogelijk dankzij Zonder Honder Naar Bed Menen, Lauwe, Rekkem en ’t Verschil. Wat we hier allen samen konden realiseren is echt kerst op z’n best.