Zonder Honger naar Bed organiseert soepbedeling: “Door de maatregelen staan daklozen in de kou” Charlotte Degezelle

15 maart 2020

13u58 19 Roeselare Het team van ‘Zonder Honger naar Bed’ Roeselare, Moorslede en Dadizele bracht dit weekend een warm gebaar in tijden van coronamaatregelen. Deze Facebookgroep zet zich in om voedsel te bedelen aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Zondagmiddag trok een ploegje naar het Stationsplein met gratis soep en broodjes voor de daklozen.

“Door de coronamaatregelen zijn onder meer sociaal restaurant Mannahuis en de ontmoetingsplek van VOC Opstap, waar de daklozen welkom zijn om zich wat op te warmen of voor een kop koffie of een tas soep, gesloten”, vertelt Gwendoline Lefere. “Die mensen staan op vandaag dan ook letterlijk in de kou. Vandaar het idee om een soepbedeling te organiseren.”

“We lanceerden zaterdag een oproep via Facebook en kregen direct respons. Horecazaken ’t Stuttekot uit Westrozebeke en Petroeska hier aan het Stationsplein doneerden groenten die ze door de verplichte sluiting van de horeca zelf niet kunnen benutten”, zegt Lefere. “En ook de mensen achter de modezaken Caro-Line en Do Fashion deden een duit in het zakje, waardoor we ook belegde broodjes kunnen uitdelen.”

Beperkte respons

De respons op het initiatief bleef helaas beperkt, er kwamen niet veel mensen opdagen. “Nochtans hadden we via de nachtopvang gecommuniceerd dat we hier zouden staan. Maar we geven niet op en trekken straks nog richting Ronde Kom en het Geitepark. Ook de komende dagen en weken hopen we nog voedselbedelingen te organiseren, maar we gaan ons eerst informeren hoe we onze doelgroep vlotter kunnen bereiken.”