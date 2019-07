Zomervakantie net begonnen en asiel zit nu al vol Charlotte Degezelle

09 juli 2019

16u56 0 Roeselare De zomervakantie is nog maar een dikke week oud, en Dierenasiel Regio Roeselare is al genoodzaakt om aan de alarmbel te trekken. Met 30 honden en 80 katten in opvang zit het asiel aan de Oude Stadenstraat eivol. De toevloed aan dieren is een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar dit jaar valt vooral de toestroom aan jonge kittens op. Het asiel zoekt extra vrijwilligers om de drukte op te vangen.

Het is meer dan alle hens aan dek bij Dierenasiel Regio Roeselare. Nog altijd is de vakantie-uittocht voor veel mensen helaas het sein om hun hond of kat af te staan of gewoon te dumpen ergens langs de weg. “Zelden tot nooit geven ze die ware reden mee. Veelal krijgen we te horen dat ze hun huisdier afstaan omwille van tijdsgebrek”, vertelt Wouter De Witte, verantwoordelijke van het dierenasiel. “Maar nog liever zo dan dat ze hun dieren ergens dumpen wat ook heel vaak gebeurt. Gevolg is dat het dierenasiel nu al vol zit. We vangen 30 honden op en 80 katten, veelal kittens. We hebben een wachtlijst voor de mindere dringende situaties maar volgen dan toch van heel nauw op zodat men toch plots niet beslist om hun dier te dumpen. Maar voor de dringende situaties, bijvoorbeeld inbeslagnames, halen we alles uit de kast om toch te kunnen helpen. Desnoods neemt iemand van onze medewerkers de hond of kat tijdelijk in huis. Ook bij de collega-asielen is het druk en we kregen al de vraag of we hen konden helpen, maar vol is vol.”

Dit jaar is het veelvoud aan katten het grootste probleem in het dierenasiel. En dat is volgens Wouter het gevolg van vrij recente wetgeving die stelt dat je verplicht bent om nieuwgeboren katjes te laten steriliseren of castreren voor ze vijf maanden oud zijn en voor ze verkocht of weggegeven worden. Bovendien moeten de diertjes ook gechipt en dus geregistreerd worden. “Het is de bedoeling om zo de kattenpopulatie in te dijken, maar het resultaat blijft uit. Ik vrees dat we het effect daarvan maar op lange termijn zullen zien”, aldus Wouter. “Nu denkt men vooral aan de portemonnee en dumpen ze de kittens liever ergens in een doos langs de weg, in een maïsveld,… dan ze wettelijk in orde te stellen. Maar het zijn net die jonge diertjes die voor ons extra werk en kosten betekenen. Ze blijven eerst een tijd in quarantaine tot ze in orde zijn gezet en schuiven dan door naar de peutertuin van waaruit ze geadopteerd kunnen worden. Maar net nu, vlak voor velen op reis vertrekken, stellen we ook vast dat er weinig mensen geïnteresseerd zijn om te adopteren. Maar dat betekent niet dat we onze adoptieprocedures versoepelen. We willen dat elke hond of kat die hier vertrekt een goeie thuis krijgt. We kregen ook al mensen over de vloer die willen adopteren, maar de kat pas binnen een maand kunnen komen halen. Ook dat lukt voor ons niet. Reservaties stoppen de doorstroming want wat we nodig hebben is vrije ruimtes voor nieuwe katten.”

Om de drukke periode aan te kunnen, zoekt Dierenasiel regio Roeselare extra helpende handen. “We zoeken gemotiveerde en gedreven vrijwilligers die de basisdierenzorg, zijnde het poetsen van e verblijven, het voederen van de dieren, het kammen van de honden,…, willen op zich nemen, zoeken mensen die met de honden willen wandelen, anderen die zich willen engageren om op interventie te gaan,… En dit op langere termijn.”

Tot slot heeft Wouter, die het belangrijk vindt dat het asiel zich ook ontpopt tot centrum voor informatie en sensibilisering, nog een drievoudige raad voor wie er aan denkt een hond of kat in huis te halen. “Denk in eerste instantie op lange termijn. Een huisdier maakt het plaatje nu misschien wel compleet, maar kan er binnen enkele jaren totaal anders uitzien”, zegt hij. “Neem ook in overweging wat het dier dat je in huis wil halen allemaal nodig heeft en of je dat engagement aan kan. Tot slot is het ook belangrijk om je goed op voorhand te informeren omtrent dier, ras en persoonlijkheid. Je huisdier moet matchen met wie je zelf bent.”

Meer info en contact via dierenasielroeselare.be.