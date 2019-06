Zomerspeelplaats brengt vanaf 6 juli speelplezier naar Stationsplein CDR

25 juni 2019

Na het succes van de voorbije vijf jaar, pakt stad Roeselare opnieuw uit met de Zomerspeelplaats op het Stationsplein. De Zomerspeelplaats biedt gratis plezier aan kinderen en is een fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud. Dit jaar zal de Zomerspeelplaats op zaterdag 6 juli feestelijk worden geopend. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur want er staat heel wat leuke animatie op het programma. Om 14.30 uur wordt het lintje officieel doorgeknipt. De zomerspeelplaats bestaat uit een grote zandbak van 10 meter op 31 meter met speeltoestellen. Een deel is gefocust op kleuters en een deel op lagere schoolkinderen. Dit jaar is er opnieuw een wedstrijd aan verbonden: ‘win de (zomer)speelplaats. Na 29 september, de laatste speeldag, gaan de speeltoestellen van de zomerspeelplaats naar de buurt die de win de (zomer)speelplaats wedstrijd won. Om te winnen moeten de kinderen uit een buurt een knutselwerkje maken. Criteria om te winnen zijn creatief zijn, in een buurt wonen met een eerder klein speelaanbod en dekinderen moeten aantonen dat de vraag naar een speeltoestel gedragen wordt door alle kinderen uit de buurt. Indien de locatie van de beste inzending geschikt is voor het toestel van de Zomerspeelplaats dan wordt die daar definitief geplaatst. Indien de locatie van de beste inzending niet geschikt is voor de Zomerspeelplaats wordt een alternatief aangeboden. Van 6 juli tot en met 8 september kunnen de knutselwerkjes ingediend worden in het Vrijetijdspunt aan het Polenplein 15 . Meer via www.roeselare.be/vrijetijdspunt.