Zomerse zondagen afgelast CDR

29 juli 2020

Visit Roeselare nam alle geïnteresseerde de voorbije weken elke zondag mee op verkenning naar een ander leuk plekje in de stad. Zo boden ze de kans om onder meer de Zilverberg of De Ruiter te ontdekken en kennis te maken met de street art in de stad. Maar doordat de stad bijkomende maatregelen neemt om de coronacrisis in te dijken, is beslist om de Zomerse zondagen te schrappen. Op vandaag zijn alle Zomerse zondagen van augustus afgelast.