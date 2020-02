Zoete liefde in WZC Westerlinde CDR

13 februari 2020

De liefde vierde daags voor Valentijn hoogtij in woonzorgcentrum Westerlinde. Alle koppeltjes werden er gezamenlijk verrast op een dessertbuffet boordevol zoetigheid. Onder meer Albéric Bylo (97) en Madeleine Swaenepoel (96) genoten van een romantisch momentje. “We zijn volgend jaar 75 jaar getrouwd. Er gaan niet veel mensen ons dat nadoen, zeker niet in de huidige tijd”, glundert Albéric. “Toen Madeleine indertijd voor het eerst zag, wist ik dat zij de vrouw voor mij was. Tot vier jaar geleden woonden we samen langs de Honzebroekstraat. We hebben ook altijd samen gewerkt want we hadden een landbouwbedrijf. Nu wonen we hier samen in Westerlinde. Het geheim van zo’n lang en standvastig huwelijk? Goed overeenkomen en veel met mekaar praten.” Grootse romantische gebaren met Valentijn hoeven voor het koppel niet. “Dat bestond in onze tijd niet eens. Het is allemaal commerce. Ik kocht wel eens een bloemetje voor Madeleine maar wachtte daarvoor niet speciaal tot op 14 februari. Maar het is zeker leuk dat ze vanuit Westerlinde iets speciaals organiseren. Het is eens iets anders.”