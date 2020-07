Zoektocht eert Mooimakers en moet Roeselarenaars aanmoedigen om met z’n allen werk te maken van een propere stad Charlotte Degezelle

15 juli 2020

12u50 0 Roeselare Het Roeselaarse stadsbestuur lanceert in samenwerking met de Mooimakers, Kloen en kunstenaar Filip Cardoen een unieke zoektocht rond vijf schilderijen van Cardoen. De kunstwerkjes eren bovendien de bestaande Mooimakersinitiatieven op wijkniveau en moeten de Roeselarenaars sensibiliseren over de zwerfvuilproblematiek en hen warm maken om net zoals de Mooimakers komaf te maken hiermee.

“Alles is gestart als ode aan de Mooimakers”, opent milieuambtenaar Martine Lakiere. “Op vandaag telt onze stad al vijf wijken waar de Mooimakers in groep aan de slag zijn: op Krottegem, op het Stationsplein, op het Groenpark, op De Ruiter en De Waterfront Mooimakers. We wilden hen eren met borden geschilderd door Filip Cardoen.” “Maar door de coronacrisis moeten we allen meer in ons kot en in onze eigen streek blijven waardoor we beslisten om meer met die borden te doen”, pikt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) in. “Het eindresultaat is een zoektocht gekoppeld aan de borden waarmee onder meer een fiets geschonken door Frans Cycle Center te winnen is. De tocht moet gelijktijdig een oproep zijn naar andere Roeselarenaars om lid te worden van de Mooimakers en in het algemeen hen ook aanzetten om niet te vervuilen en zwerfvuil op te ruimen.

De Mooimakers zijn het initiatief genegen en hopen dat veel Roeselarenaars hun voorbeeld zullen volgen. “We hopen dat deze zoektocht een definitieve en blijvende start mag zijn van een stijging in het aantal Mooimakers. Op vandaag zijn we met 153 op ruim 60.000 Roeselarenaars. Een verdubbeling tegen eind dit jaar zou mooi zijn”, aldus Raf Verbeke van Mooimakers Waterfront.

De deelnameformulieren zijn vanaf donderdag 16 juli te vinden in KOERS. Museum van de Wielersport en te downloaden via net.roeselare.be. Ingevulde formulieren kan je eveneens deponeren bij KOERS. De zoektocht loopt tot en met 11 december, een week later worden de winnaars bekend gemaakt.