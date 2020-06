Zoeken naar mondmasker loopt verkeerd af: Dodge belandt op zijn zij VHS

10 juni 2020

19u29 2 Roeselare In de Schoolstraat in de Roeselaarse deelgemeente Beveren is een auto woensdag rond 15.30 uur tegen twee geparkeerde wagenw gebotst.

Een 51-jarige man uit Roeselare verloor de controle over zijn stuur toen hij in zijn wagen op zoek was naar een mondmasker. Zijn Dodge week af en botste rechts tegen een geparkeerde Mercedes. Die werd op zijn beurt tegen een geparkeerde Opel Corsa geduwd. De Dodge belandde op zijn zij. De man raakte lichtgewond, maar kon zelf uit zijn wagen klauteren. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De materiële schade was aanzienlijk.