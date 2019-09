Zoekactie naar vermist persoon in de Kleine Bassin Klaas Danneel

22 september 2019

12u30 0 Roeselare In de Kleine Bassin in Roeselare hebben duikers van de brandweer zondagmiddag naar een persoon gezocht die mogelijk in het water is terechtgekomen. De zoekactie heeft uiteindelijk niks opgeleverd.

Aan de rand van de Kleine Bassin merkte een voorbijganger zondag kledij op, namelijk schoenen en een t-shirt. Omdat die persoon niemand in de buurt zag, verwittigde die de politie. “Het is lang niet zeker dat er ook iemand in het water is beland”, zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho. “Deze interventie kan ook niet gelinkt worden aan een vermist persoon in de regio. Maar we willen geen risico nemen en hebben de brandweer opgetrommeld om ook in het water te zoeken.”

Afgesloten

Drie duikers van de brandweer begonnen op zondagmiddag rond 11 uur de Kleine Bassin af te speuren, en ze keken ook onder de vlonders in het water. Het wandelpad rond de Kleine Bassin was deels afgesloten. Na anderhalf uur is de zoekactie stopgezet. Er is niemand gevonden.