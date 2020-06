Zo zal nieuwe Roeselaarse stadHUIS eruitzien Charlotte Degezelle

20u24 5 Roeselare Benieuwd hoe het nieuwe Roeselaarse stadHUIS er zal uitzien? Het voorontwerp werd dinsdag voorgesteld. De hoofdingang komt op de Grote Markt. Het gebouw zelf krijgt een centrale ontmoetingsplek en zal ook beschikken over een binnentuin. Tijdens de werken zullen de stadsdiensten tijdelijk ondergebracht worden op De Munt, naast de Paterskerk en in een loods langs de Guido Gezellelaan. Het nieuwe stadHUIS moet klaar zijn tegen begin 2024.

Het huidige stadhuis is verouderd, niet energiezuinig en slecht toegankelijk. Daarom besliste het stadsbestuur vorig jaar om een nieuw stadhuis te bouwen op de huidige locatie. De Roeselaarse burger werd bevraagd en die gaf aan belang te hechten aan aandacht voor duurzaamheid, maar ook aan het verenigen van oud en nieuw, respect tonen voor het verleden dus. Op basis hiervan stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerpteam van B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter aan. “Die keuze is unaniem gemaakt”, weet patrimoniumschepen Tom Vandenkendelaere (CD&V). “De Roeselarenaar is gevoelig voor z’n geschiedenis. Het team wil daarom het stadhuis restaureren en opnieuw losmaken van een nieuwbouw erachter, die het historisch stadhuis niet overschaduwt. Ook brengen ze de ingang terug naar de Grote Markt.” In het historische stadhuis blijft de trouwzaal de plek waar koppels in de echt verbonden worden, wordt de oude gemeenteraadszaal een ontvangstruimte en blijft de huidige gemeenteraadszaal de plek waar de gemeenteraad bijeenkomt. “Daarnaast wordt het een heel groen en duurzaam project waarbij we streven naar het duurzaamheidskeurmerk BREEAM excellent”, gaat de schepen verder. “We willen het stadhuis aansluiten op het warmtenet, gaan voor duurzame verlichting en verluchting en zelfs een uitgekiend afvalbeheer. Qua vergroening worden de huidige koterijen en verhardingen ingeruild voor een binnentuin die toegankelijk zal zijn voor zowel de medewerkers als de burger. De dienstverlening wordt geconcentreerd in een centraal atrium waar we zowel een deel selfservice, snelbalies maar ook discrete ruimtes waar dossiers besproken kunnen worden voorzien.”

Dienstverlening

B-architecten zal instaan voor de architectuur van de nieuwbouw van het stadHUIS en de coördinatie van het ontwerpteam. Bressers Architecten neemt het luik restauratie van het historische stadhuis en het belfort op zich. Studiebureau Arcadis levert expertise inzake stabiliteit, technieken, energieprestatie, duurzaamheid en BIM. Het Roeselaarse Atelier Arne Deruyter staat in voor het landschapsontwerp. Corona heeft geen impact op de vooropgestelde datum van 2024 om het nieuwe stadHUIS in gebruik te nemen. Deze timing blijft gelden. In het voorjaar van 2021 start de sloop, begin 2022 de bouw. Maar wat met de stadsdiensten tijdens de werken? Op 1 april 2021 verhuizen de kabinetten van de burgemeester en schepenen en de dienstverlening richting De Munt waar ze enkele leegstaande handelspanden zullen betrekken. “Een centrale ligging waardoor de dienstverlening voor elke burger toegankelijk blijft. Deze keuze levert bovendien extra bezoekers op in het kernwinkelgebied, wat een groot verschil maakt voor de handelaars die er gevestigd zijn. Bovendien sluit ze ook aan bij onze actieve strijd tegen leegstand in het centrum”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). De trouwzaal en de gemeenteraadszaal wil men zo lang mogelijk blijven gebruiken en er zijn ook enkele stadsdiensten die in het eerste kwartaal van 2021 verhuizen naar de vroegere loods van Telenet in de Guido Gezellelaan en de gebouwen naast de Paterskerk in de Delaerestraat.