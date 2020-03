Zo verlaten ligt Roeselare er bij door het coronavirus Charlotte Degezelle

14 maart 2020

17u59 102

Het coronavirus is erin geslaagd om Roeselare om te turnen tot een spookstad. Nu cafés, restaurants en winkels verplicht de deuren gesloten houden, liggen winkelstraten, pleinen, parkings en anders drukbezochte trekpleisters er desolaat bij. In de Ooststraat wandelen een handvol wandelaars, op de Grote Markt staat de tent die dit weekend normaalgezien het epicentrum van de carnavalsfestiviteiten moest zijn er troosteloos bij en zelfs in de Brugsesteenweg, waar je op zaterdag traditioneel moet aanschuiven in de file, is er geen kat te zien en te beleven. Het handvol winkels in de winkelstraten dat wel de deuren mag openen, ziet ook amper klanten. “In de voormiddag was er wel nog vrij veel volk op straat, maar sinds de middag is het gewoon doods hier in de Noordstraat”, getuigt Kurt Van Neder van Oil & Vinegar. “Er is geen enkele klant die zomaar binnenloopt, wie komt heeft effectief iets nodig. Mijn verkoop is teruggevallen tot 25 à 30% van een normale zaterdag. Maar ik moet openen. Het was lang onduidelijk maar de winkel wordt gecategoriseerd als voedingswinkel en als we sluiten hebben we op niets recht. Ik vrees bovendien dat dit nog maar het begin is. Wellicht worden de maatregelen straks nog strenger.”