Zo heropent de horeca in uw buurt: ontdek hier alles over de heropstart van jouw favoriete zaken in de regio Roeselare, Tielt en Izegem

Roeselare

De Veiligheidsraad heeft eindelijk beslist: na weken takeaway of zelfs sluiting kunnen we opnieuw naar ons vertrouwde restaurant of een terrasje doen in ons stamcafé. De heropening is echter allesbehalve evident. Voor hoeveel volk is er plaats? Hoe garandeert mijn favoriete horecazaak de social distancing? Plexischermen? Handgels? Een overzicht van zaken in de regio Roeselare, Tielt en Izegem vind je hier. Zoekt u het liever in een andere regio in West-Vlaanderen? Hier vind je overzichten voor Kortrijk en Leiestreek Brugge-Oostkust , de regio Oostende Diksmuide en de Westkust en Ieper-Poperinge