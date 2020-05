Zo gaan we vanaf maandag coronaproof shoppen in Roeselare Charlotte Degezelle

06 mei 2020

20u04 14 Roeselare De kogel is door de kerk. De winkels mogen op maandag 11 mei, na wekenlang gesloten te zijn, terug open . Het Roeselaarse stadsbestuur wil er alles aan doen om het shoppen op een veilige manier te laten verlopen. Visuele informatie zal aan de shopper duidelijk maken waar zich aan te houden, maar ook de Roeselaarse stadskern zal voor een stuk worden heringericht. “Samen met de vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo Roeselare bereidden we deze opening al enkele weken geleden voor”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Fun shoppen wordt veilig winkelen, en we zullen de situatie continu monitoren.”

Hoewel de coronamaatregelen met mondjesmaat worden versoepeld blijven de belangrijkste hygiënemaatregelen zoals handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden de belangrijkste principes in de strijd tegen Covid-19. Ze vormen vanaf maandag ook de rode draad bij het shoppen in Roeselare. “Om dit op een zo efficiënt mogelijke manier mogelijk te maken, wordt een stuk van het kernwinkelgebied hertekend. Focus ligt hierbij op de inrichting van de Ooststraat, een deel van de Noordstraat, de Manestraat, de Grote Markt, De Munt, Citroenstraat, Henri Horriestraat, Delaerestraat, Jan Mahieustraat en Vlamingstraat”, verduidelijkt de burgemeester. “In al deze straten stimuleren we het éénrichtingsverkeer voor voetgangers op de voetpaden. We kiezen hierbij maximaal voor een esthetische scheiding van het wandelverkeer door bijkomend groen te plaatsen. De wandelrichting zal duidelijk worden aangeduid met stickers. We voorzien wachtrijen langs de gevels en scheiden deze van de wandelstrook via kwalitatieve afzetpaaltjes.”

Om de nodige ruimte te geven aan de wandelaars en tegelijk ook deze wachtrijen mogelijk te maken, worden een aantal parkeerstroken ingenomen als bijkomende wandelstrook. “In de Ooststraat worden beide zijden parkeervrij gemaakt. In alle andere straten wordt telkens één zijde parkeervrij gemaakt, rekening houdend met de breedte van het voetpad en de aard en aantal van de winkels”, gaat Declercq verder. “De resterende parkeerplaatsen worden maximaal (tijdelijk) omgevormd tot Shop & Go plaatsen, de laad– en loszones blijven toegankelijk en parkeerplaatsen voor minder validen die worden ingenomen, worden vervangen op de Grote Markt. De verschillende ondergrondse parkings blijven vlot toegankelijk.”

Om het kernwinkelgebied te betreden, wordt men uitgenodigd om via hygiëne units te passeren en de handen te ontsmetten. “Er komen hygiënecontainers aan het station, aan de Grote Markt en in de Noordstraat. Daarnaast voorzien we ook nog zeven hygiënetentjes zodat shoppers op alle toegangen de handen kunnen ontsmetten met desinfecterende handgel.”

Via visuele monitoring door de politiediensten en een telcamera zal er nauw op worden toegezien dat de social distancing wordt gerespecteerd. “Als het toch te druk wordt, zal er worden overgegaan tot een bijkomende herinrichting zodat de veiligheid opnieuw gegarandeerd kan worden. Zo is het mogelijk om op drukke dagen de Ooststraat volledig verkeersvrij te maken en de rijweg in te nemen als bijkomende wandelstrook. Er wordt ook extra politie en gemeenschapswachten ingezet die zullen toezien op het veilig verloop. Daarin worden zij bijgestaan door een aantal ‘shoppinggidsen’. Het is de bedoeling dat zij de shopper wegwijs maken maar hen eveneens op een vriendelijke manier kunnen wijzen op bijvoorbeeld het houden van voldoende afstand.”

Tot slot worden ook de handelaars niet vergeten. Zij moeten zich de komende dagen volledig herorganiseren om in hun winkel het naleven van de hygiënemaatregelen mogelijk te maken. Net als bij de winkels die nu al open zijn, zal maar één klant toegelaten worden per tien vierkante meters en dat voor maximaal 30 minuten. Voor kleinere winkels zijn er uitzonderingen. “Met de stad helpen we hierbij door allerlei communicatiemiddelen ter beschikking te stellen, zoals vloerstickers en affiches. Ook publiceren we een digitale veiligheidsgids met een 40-tal handige tips voor de handelaars om straks terug open te gaan en engageerden we een veiligheidscoach die de winkels op aanvraag gratis adviseert.”