Zitbanken komen tot leven dankzij podcasttheaterproject 'Het Bankje'

29 juli 2020

Wie deze zomer in Roeselare, Lichtervelde, Ledegem, Staden en Hooglede even uitrust op een zitbank, kan daar van het splinternieuwe podcasttheaterproject ‘Het Bankje’ genieten. Door een QR-code te scannen, opent zich een verzameling van dialogen en gesprekken waar je ter plaatse naar kan luisteren. Het gaat om een project van OPENDOEK, de koepel van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Via ‘Het bankje’ willen ze in coronatijden theater tot bij het publiek brengen. Het idee komt van Wim Chielens. Er doen meer dan 100 amateurkunstenaars mee met 20 verschillende dialogen. De podcast ‘Het Bankje’ is tot 31 augustus te beluisteren. Meer informatie via https://www.opendoek.be/hetbankje.