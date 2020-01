Zilverbergkoor en Ishtar hernemen succesnummer CDR

08 januari 2020

Het Rumbeekse Zilverbergkoor bundelde vorig jaar de krachten met de Roeselaarse folkgroep Ishtar, ooit nog op het Eurosongfestival, en bracht in de Rumbeekse kerk het concert My Love dat bol stond van de volksliederen, oud en nieuw uit binnen- en buitenland. Het concert werd met meer dan 300 aanwezigen een onverhoopt succes en daarom volgt op zaterdag 1 februari een herneming. Dit in om 19.30 uur in de St. Antoniuskerk ’t Veld in Meulebeke, vlakbij het Provinciaal Domein ’t Veld in Ardooie. De inkom bedraagt 15 euro en tickets kunnen gereserveerd worden via ludo.bagein@skynet.be of op het nummer 0476/57.58.84.