Zij waken voortaan over de kwaliteit van grote bouwwerken in Roeselare

28 september 2020

De Kwaliteitskamer #VANRSL kwam maandag voor het eerst samen op de TRAXsite. Dit is een gloednieuwe, externe adviescommissie die moet waken over de kwaliteit van grote bouwwerken in de stad. Voor de oprichting van de kwaliteitskamer stelde de stad vier externe en onafhankelijke experten aan, die de belangrijkste aspecten van de ruimtelijke ordening vertegenwoordigen. Voorzitter van de kwaliteitskamer wordt Frédéric Rasier, medeoprichter van Maat-ontwerpers, zaakvoerder van Atelier RONT, praktijkassistent aan de UGent en lid van de Kwaliteitskamer Winvorm. Hij is in hoofdzaak aangeworven om de ruimtelijke planning en stedenbouw te bewaken. Sabine Okkerse mag zich ondervoorzitter noemen. Zij is zaakvoerster van het gelijknamige architectenbureau Sabine Okkerse uit Oudenaarde en lid van de kwaliteitskamer Gent. Zij zal het facet erfgoed voor haar rekening nemen. Bernard Declerck van het architectenbureau Declerck-Daels, Architecten uit Roeselare is de derde deskundige die het luik architectuur voor zijn rekening zal nemen. De laatste expert is Hans Druart, landschapsarchitect van het bureau OMGEVING uit Antwerpen en Gent en gastdocent landschapsarchitectuur aan KASK-HoGent. Hij zal zich focussen op het ontwerp van de (publieke) ruimte, met inbegrip van groen. Jaarlijks wordt er een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aangeduid onder de leden, de leden blijven actief voor een periode van zes jaar.