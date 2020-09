Zielenroerselen uit lockdown brengen 1.350 euro op voor De Graancirkel CDR

25 september 2020

De coronacrisis deed Rita Vandecasteele in haar pen kruipen. De vele emoties die gepaard gingen met de lockdown pende ze neer in gedichten, anekdotes, levensindrukken maar ook tekeningen en sms’en naar vriendinnen. Die bundelde ze vervolgens in het boek ‘De Huiskamer’, een verwijzing naar de plek waar veel mensen tijdens de lockdown lachten, huilden en hun diepste frustraties uitten. Ze verkocht het boekje de voorbije weken ten voordele van De Graancirkel, de sociale kruidenier ondergebracht op site Noord. Vrijdagmiddag trok ze richting Désiré Merghaertstraat waar ze de verantwoordelijken van De Graancirkel verraste met een cheque van niet minder dan 1.350 euro. Dat is bovendien pas een voorlopig bedrag want De Huiskamer is nog steeds te koop. Het boekje kost acht euro en kan je bestellen via alenca.rita@telenet.be.