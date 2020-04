Ziekenhuizen bouwen corona-afdelingen af en beginnen weer met gewone consultaties en ingrepen: “Het gevaar is nog niet volledig geweken, maar dit is toch een positief signaal” LSI

21 april 2020

16u27

Bron: LSI 28 Roeselare Nu het aantal patiënten met het coronavirus stabiliseert of daalt, bouwen ziekenhuizen stilletjes hun capaciteit voor de opvang en behandeling van coronapatiënten af. AZ Delta in Roeselare maakt ook werk van de heropstart van de noodzakelijke consultaties en ingrepen.

In AZ Delta in Roeselare, Menen en Torhout liggen nog 108 coronapatiënten, waarvan de meeste in Roeselare. De in- en uitstroom houden elkaar de afgelopen dagen in evenwicht, waardoor dat aantal vrij stabiel blijft. Zestien patiënten worden nog op intensieve zorgen behandeld. De capaciteit lijkt voorlopig ruim voldoende, waardoor al werk kan gemaakt worden van een voorzichtige afbouw. “In de campus in de Wilgenstraat is er al één afdeling voor mogelijk besmette patiënten en één afdeling voor besmette patiënten gesloten”, zegt directeur verpleegkundige en paramedische zorg Jan Hebbrecht. “Daar blijven wel nog altijd vier afdelingen behouden. Er liggen ook nog zestien patiënten op intensieve zorgen. In de campus Westlaan blijven voorlopig twee corona-afdelingen en ook in Menen blijft de situatie voorlopig onveranderd. In Torhout is één afdeling gesloten, van drie naar twee dus. In Menen liggen nog 21 coronapatiënten, in Torhout 11. Er liggen in Torhout geen coronapatiënten meer op intensieve zorgen.” De gesloten afdelingen worden nu ontsmet en opnieuw heringericht en blijven 72 uur leeg om zeker te zijn dat ze virusvrij zijn.

Afspraak maken

Tijdens de coronacrisis is de campus van AZ Delta op de Brugsesteenweg coronavrij gehouden. Die zal in de heropstart van gewone consultaties en dringende ingrepen een belangrijke rol spelen. “Dinsdag zijn we er opnieuw gestart met consultaties”, gaat Hebbrecht verder. “150 per dag, een peulschil in vergelijking met vroeger, als je weet dat we er normaal 550.000 per jaar doen. Maar toch. Patiënten werden de dag voordien opgebeld en moesten vier vragen beantwoorden. Alleen als er geen vermoeden van Covid-19 was, werd de afspraak vastgelegd. De patiënten met een afspraak worden in het onthaal opgevangen, moeten handen ontsmetten, krijgen een mondmasker en worden de temperatuur gemeten. Als alles goed is, mogen ze naar een van de zes consultatieruimtes. Lukt dit alles veilig voor patiënt, medewerkers en artsen, dan kan er volgende week ook in Menen en Torhout met consultaties gestart worden. Dringende ingrepen in Roeselare zouden in drie operatiezalen kunnen. Het zal zoeken worden naar een evenwicht.”

Het ziekenhuis verwacht na de coronacrisis wel een piek van gewone patiënten die hun behandeling hebben moeten uitstellen. “De coronacrisis is nog niet over”, waarschuwt Hebbrecht wel. “Maar de lichte afbouw is een positief signaal.” In AZ Delta zijn al 48 patiënten overleden, vooral 80-plussers.

Ook in het Sint-Andriesziekenhuis en de Sint-Jozefskliniek in Izegem is de voorzichtige afbouw gestart. In Tielt liggen nog 24 besmette patiënten op een corona-afdeling en vier op intensieve zorgen. Zestig patiënten mochten het ziekenhuis al verlaten. Een cohorte-afdeling is gesloten, een pre-cohorte en een cohorte blijven nog over. In Izegem daalde het aantal afdelingen ook van drie naar twee.