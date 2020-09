Ziekenhuis wordt school: Dominiek Savio neemt intrek in door AZ Delta verlaten Campus Westlaan Charlotte Degezelle

01 september 2020

06u00 0 Roeselare 120 leerlingen van de kleuter- en lagere afdeling van Dominiek Savio in Gits lopen vanaf morgen school op de site van AZ Delta en WZC Westerlinde langs de Westlaan in Roeselare. ’t Withuys, waar ze normaal op de schoolbanken zitten, wordt straks gesloopt en in afwachting van een nieuwbouw wordt de deels leegstaande ziekenhuiscampus gedurende twee schooljaren hun tijdelijke stek. De voorbije weken werd hemel en aarde verzet om consultatieruimtes, de ziekenhuiskeuken, het operatiekwartier,… om te turnen tot een aangename onderwijsplek.

“Met het oog op de sloop van ’t Withuys hebben we verschillende pistes onderzocht als tijdelijk onderdak”, opent Annabel Deneckere, directeur van het basisonderwijs van Dominiek Savio. “Maar het was Bart Pauwels, afdelingshoofd kinderen, die met het idee van Campus Westlaan kwam aandraven. Hij had opgevangen dat AZ Delta de site verliet voor hun nieuwbouw, maar dat WZC Westerlinde nog bleef. Al snel bleek die piste de meest logische en de meest betaalbare.”

Ideaal voor internaat

Concreet volgen 120 kinderen met een beperking van de kleuter- en lagere afdeling van Dominiek Savio vanaf vandaag les in de vroegere ziekenhuisinfrastructuur. Daarnaast zitten een kleine 40 kinderen en jongeren er ook op internaat. “Pas midden juni kon onze technische dienst starten met het bekijken en het opmeten van de verdiepingen die we ter beschikking hebben”, weet Ann Vandenhoucke, coördinator werkgroep verhuis. “Al snel bleken de ziekenhuiskamers ideaal voor het internaat, maar er moest ook heel wat verbouwd worden”, gaat de directeur verder. “De oude keuken werd gestript en omgevormd tot klassen, de cafetaria getransformeerd tot ruimte voor kine- en ergotherapie, de raadplegingen en het operatiekwartier werden aangepakt, … We beslisten onder meer om de therapieruimtes te voorzien op de verdieping waar de kinderen les volgen en waren ook genoodzaakt om het leerlingenaantal per klas aan te passen aan de grootte van de lokalen hier.”

Teambuilding

Op 3 augustus kwam de eerste verhuiswagen van Gits naar Roeselare. “De werken verliepen via een heel strak schema en coronaproof, maar we hebben het gered”, aldus Ann. In totaal werden meer dan 5.000 items verhuisd en meer dan 100 lokalen ingericht. “We hebben veel weggegooid, een deel materiaal dat we op termijn willen recupereren in de nieuwbouw gestockeerd, heel wat verhuisd en ook een aantal zaken, zoals therapiemateriaal uit vervlogen tijden, gearchiveerd. Onze technische dienst, de logistieke dienst, de IT, de vervoersdienst, de poetsploeg, de groendienst van Mariasteen, een 30-tal jongeren van Bouworde en een groep enthousiaste collega’s hebben een waar huzarenstukje gerealiseerd. De verhuis en inrichting was een gigantische teambuilding.”

Vanaf morgen zullen gedurende twee schooljaren lang dagelijks elf bussen de leerlingen van bij hen thuis naar hun tijdelijke school en terug brengen. “Veel van onze leerlingen en hun ouders hebben we door de coronacrisis al niet meer gezien sinds maart”, zegt de directeur. “We hebben hen in juli voorbereid op de verhuis via een presentatie en enkele live momenten. In augustus hebben we opnieuw gecommuniceerd. Dit via de klasleerkrachten en de leefgroepbegeleiders. Op 1 september mogen we door corona geen ouders toelaten, maar vanaf volgende week gaan we hen wel ontvangen in vier groepen. We willen hen tonen waar hun kinderen tijdelijk school lopen.”