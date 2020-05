Zeventien ontslagen bij AGP Soliver CDR

06 mei 2020

Zeventien werknemers van AGP Soliver verliezen hun job. “Het gaat om acht mensen die in Rumbeke werken en om negen mensen die actief zijn op de site in Zwijnaarde”, weet vakbondssecretaris Frederik Casteleyn van het ACV. “De afdankingen zijn gevallen bij mensen met een interimcontract of een contract van bepaalde duur en zijn niet echt coronagebonden. Al is het wel een moeilijke periode voor het bedrijf, dat afhankelijk is van de autosector. Maar er is wel degelijk werk en ze zijn al goed heropgestart. Vandaag zijn er 150 van de 220 werknemers aan de slag.” AGP Soliver langs de Groene Herdersstraat produceert ruiten voor auto’s en vrachtwagen en is ook actief voor de bouwsector. Het bedrijf werd in 1950 opgericht en was tot in 2018 volledig in handen van de familie Bouckaert. Toen werd de firma overgenomen door het Peruviaanse AGP Group.