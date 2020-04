Zeven maanden cel met uitstel voor 40-jarige exhibitionist Alexander Haezebrouck

29 april 2020

Een 40-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel voor verschillende feiten van exhibitionisme. Hij riskeerde aanvankelijk 18 maanden cel, maar niet alle feiten werden bewezen verklaard volgens de rechter. Andere feiten zoals in de Spanjestraat gaf hij wel toe. De feiten tegenover minderjarigen achtte de rechter niet bewezen en dus ligt de straf een stuk lager dan wat het openbaar ministerie aanvankelijk vroeg. De man werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor exhibitionisme en aanranding van de eerbaarheid van meerderjarigen, maar ook van minderjarigen. Hij moet ook een geldboete van 400 euro betalen.