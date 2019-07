Zeven drugdealers uit regio in cel na ontdekking

voorraad in Staden: “Het zijn mensen als u en ik” Hans Verbeke

12 juli 2019

20u28 0 Roeselare Met de bedoeling zo snel mogelijk veel geld te verdienen, hebben zeven mensen uit onze regio maandenlang cannabis, cocaïne en xtc verkocht. Tot ze tijdens een gecoördineerde actie van hun vrijheid werden beroofd. De verdachten zijn Belgen tussen 30 en 50 jaar oud en leidden een onopvallend bestaan. “Het zijn mensen zoals u en ik”, zegt politiewoordvoerder Carl Vyncke.

Half februari stelde een vader uit Roeselare vast dat zijn dochter drugs gebruikte. Een vriend bevoorraadde haar. De man sloeg alarm bij de lokale recherche van de politiezone RIHO. Onder meer via telefoontaps slaagden de speurders erin een netwerk van drugdealers uit de Roeselaarse regio in kaart te brengen. Het leidde enkele weken geleden tot een gecoördineerde actie waarbij op vijftien plaatsen huiszoekingen werden gevoerd, in onder andere Roeselare, Izegem, Ledegem, Staden en Ardooie. Daarbij werden 4,5 kilogram cannabis, ruim een halve kilogram cocaïne en 800 xtc-pillen aangetroffen, goed voor een straatwaarde van ruim 80.000 euro. De politie nam ook 50.000 euro cash geld in beslag, net als verboden wapens, materiaal om een cannabisplantage in te richten en drie voertuigen, waaronder een peperdure Jaguar.

Onopvallend

In een opslagplaats in Staden werd de grootste hoeveelheid drugs gevonden. Veertien mensen werden opgepakt, de helft van hen zit nu in de cel. Een 49-jarige man uit Roeselare en een 30-jarige vrouw uit Staden worden beschouwd als de kopstukken. De anderen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan doorverkoop op kleiner niveau. “Opvallend is, dat de aangehouden personen Belgen zijn van tussen de 30 en 50 jaar oud, allemaal uit onze regio”, zegt politiewoordvoerder Carl Vyncke. “Ze leidden een vrij onopvallend leven, het zijn mensen zoals u en ik. Maar ze waren dus duidelijk bezig met foute zaken, met slechts één bedoeling: zo snel mogelijk veel geld verdienen.”

Van vijf naar acht

De gerechtelijke actie werd grondig voorbereid. “Het komt erop aan om op het juiste moment toe te slaan, zodat je vooraf bijna zeker bent van succes”, zegt Carl Vyncke. “De factor geluk telt mee, maar is beslist niet van doorslaggevend belang. Begin vorig jaar is het aantal speurders in onze drugsectie verhoogd van vijf naar acht. Die extra capaciteit vertaalt zich in de resultaten. Het probleem van de drugs helemaal uitroeien, zullen we nooit kunnen. Maar door met meer mensen nog korter op de bal te spelen, kunnen we drugdealers extra stokken in de wielen steken. Die inspanningen moeten en zullen we absoluut blijven leveren.”