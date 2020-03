Zeven coronadoden in AZ Delta, dat twaalf extra bedden mag inrichten op intensieve zorg Hans Verbeke

29 maart 2020

19u26 0 Roeselare In de campus Wilgenstraat van het AZ Delta zijn, geteld tot zondagmorgen, 7 mensen overleden. 27 medewerkers en 6 artsen zijn besmet en zieken thuis uit. Maar er is ook goed nieuws: van de overheid mag AZ Delta de afdeling intensieve zorgen uitbreiden met 12 bedden.

De 140 coronapatiënten die opgenomen zijn in het AZ Delta, liggen verspreid over de verschillende campussen in Roeselare, Menen en Torhout. “Het merendeel wordt verpleegd in de campus Wilgenstraat”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck. “Zondagmorgen ging het om 99 mensen. 21 van hen verblijven op de afdeling intensieve zorgen. Die patiënten centraliseren we op een speciale afdeling in één campus, om efficiënter en nog kwalitatiever werk te leveren.”

Verwacht en voorbereid

Het AZ Delta noteert een niet onbelangrijke stijging van het aantal coronapatiënten. “Vrijdag waren het er 112, nu dus 140”, weet Kristien Beuselinck. “De stijging is verwacht en we zijn er ook op voorbereid. Er is voorlopig ook helemaal geen probleem van een tekort aan capaciteit. AZ Delta heeft een erkenning voor 58 bedden op de afdeling intensieve zorg. 31 daarvan houden we vrij voor niet-coronapatiënten. Van de resterende 27 bedden die wel bestemd zijn voor mensen die ziek zijn door het virus, zijn er op dit moment 21 ingenomen. Daarnaast hebben we van de overheid toestemming gekregen om 12 extra bedden bij te maken op intensieve zorg.”

Extra mensen

Intussen zijn ook 27 medewerkers en 6 artsen van het fusieziekenhuis besmet geraakt. “Zij genezen thuis. De uitval van die mensen is niet problematisch. De dienstroosters worden aangepast en we zetten uiteraard ook extra mensen in. We krijgen zelfs aanmeldingen van mensen die destijds gewerkt hebben in de verpleging en dan kozen voor een andere uitdaging. Enkele van hen keren nu spontaan terug om te zien of ze kunnen helpen. Die solidariteit is fijn”, besluit Kristien Beuselinck.