Zestiger slaat gemeenschapswachter die hem vraagt hond aan de leiband te doen Alexander Haezebrouck

12 oktober 2020

16u04 1 Roeselare Een 60-jarige man uit Roeselare moest zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank omdat hij een gemeenschapswachter van de stad Roeselare zou geslagen hebben. Er ontstond een discussie nadat de gemeenschapswachter hem erop wees dat zijn hond aan de leiband moest. “Daarna viel hij de gemeenschapswachter langs achter aan.”

De 60-jarige beklaagde zat op 23 december vorig jaar op een bankje aan De Munt in Roeselare terwijl zijn labrador vrij rond liep. Een gemeenschapswachter die per fiets passeerde, zei de man dat hij zijn hond aan de leiband moest houden. Het slachtoffer deed dat ook na een kleine discussie. “Daarna zei hij dankuwel om de regels te volgen en wilde verder fietsen”, pleitte de advocaat van de gemeenschapswachter. “Plots werd hij langs achter aangevallen en in de grond getrokken. Toen hij op de grond lag, kreeg hij nog enkele rake klappen van de man.” Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 1.500 euro.

Twee vingers

Beklaagde Jean V. ontkent de feiten. “Ik heb hem enkel met twee vingers aangeraakt tegen zijn schouder”, vertelde de man. “Verder heb ik hem niet aangeraakt. Het hangt daar trouwens vol met camera’s, maar deze beelden kunnen ze niet terugvinden? Mijn hond is een doodbraaf beestje en is een geleidehond voor gehandicapten. Ik kan met moeite een blad papier van de grond rapen, hoe zou ik die man dan die slagen hebben kunnen toebrengen?” De man werd eerder al enkele keren veroordeeld voor slapen en verwondingen. Zijn laatste veroordeling dateert van augustus vorig jaar. Deze keer riskeert hij een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op 26 oktober.