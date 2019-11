Zestiger die nicht filmt terwijl hij haar betast, krijgt tien maanden met uitstel Alexander Haezebrouck

20 november 2019

16u29 0 Roeselare Een 66-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel omdat hij zijn nicht herhaaldelijk betast heeft terwijl ze haar roes lag uit te slapen. Hij maakte ook filmpjes van het misbruik met zijn gsm.

De 66-jarige man ving zijn nicht op, die kampt met een zware alcoholverslaving en anders nergens meer terecht kon. De man maakte echter zwaar misbruik van haar penibele situatie. Terwijl de vrouw haar roes lag uit te slapen, ging hij zijn gang zonder dat de vrouw dat merkte. De feiten kwamen aan het licht toen de oom zijn nicht een video stuurde waarin hij haar misbruikte. “Ik deed dat om haar te waarschuwen dat iedereen kan doen met haar wat ze willen als ze zoveel drinkt”, zei Johnny P.

Op zijn gsm vond de politie 42 filmpjes waarop te zien was hoe de man het geslachtsdeel van zijn nicht aanraakt, likt en met de vingers penetreert. Oom en nicht hebben ondertussen alles uitgepraat en de nicht vergeeft de man. De vrouw woont nog altijd bij hem omdat ze nergens anders terecht kan. De man erkende dat hij in de fout was gegaan en zei dat hij het deed wanneer hij gedronken had. Naast de celstraf moet de man ook een boete van achthonderd euro betalen. De rechter verklaarde ook de gsm van de man verbeurd.