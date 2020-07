Zestien West-Vlaamse burgemeesters vaardigen samen bijkomende coronamaatregelen uit Van verplicht mondmasker op zak tot verbod op alle evenementen met meer dan 100 aanwezigen Charlotte Degezelle

29 juli 2020

19u19 83 Roeselare Burgemeesters van zestien steden en gemeenten in West-Vlaanderen, regio Midwest, trekken samen ten strijde tegen de coronacrisis en vaardigen een reeks bijkomende coronamaatregelen uit. De maatregelen gelden vanaf donderdag 30 juli op het grondgebied van alle zestien steden en gemeenten. Zo moet je voortaan onder meer steeds een mondmasker op zak hebben als je je op openbaar domein bevindt en zijn evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers verboden.

De besmettingscijfers gaan op verschillende plekken in de Midwest-regio de verkeerde kant uit. De burgemeesters zien zich dan ook genoodzaakt om een reeks maatregelen uit te vaardigen bovenop wat eerder deze week bepaald werd door de Nationale Veiligheidsraad.

“Eenvormigheid en duidelijkheid zijn noodzakelijk”, zegt Roeselaars burgemeester en voorzitter van Midwest Kris Declercq (CD&V). “Daarom stemden we met de Midwest-burgemeesters onze maatregelen op elkaar af. Die zijn geldig in de volledige zone vanaf 30 juli.” Het gaat om de gemeenten Ardooie, Hooglede, Oostrozebeke, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

Mondmaskerplicht

Alle zestien burgemeesters vaardigen een burgemeestersbesluit uit dat bepaalt dat er vanaf donderdag een algemene verplichting geldt dat iedereen steeds een mondmasker op zak moet hebben wanneer hij zich op het openbaar domein en publiek toegankelijke plaatsen begeeft. Deze verplichting geldt niet voor mensen die met een attest kunnen aantonen dat ze omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen.

Bovendien moet iedereen vanaf 12 jaar in de zestien Midwest-gemeenten verplicht een mondmasker dragen op alle specifieke publieke en private parkings van winkel- en tuincentra, sportcentra, supermarkten, ziekenhuizen, woonzorgcentra, zwembaden, op de parking van provinciale domeinen en in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen en in publieke ruimtes van alle openbare gebouwen en recyclageparken.

Een mondmasker is niet verplicht voor wie een medisch attest heeft, inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps, beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten tijdens de uitoefening van die activiteit en voor wie aan het sporten is.

Evenementen

Voor sportactiviteiten geldt in de volledige Midwest-regio dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn. Voor alle evenementen geldt daarentegen een registratieplicht. Het dragen van mond- en neusbescherming is verplicht op alle evenementen tenzij tijdens het eten en drinken.

Alle evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, of ze nu binnen of buiten plaatsvinden en alle evenementen moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels. Ook occasionele (rommel-,…) markten of verkopen zijn verboden.

Regionaal aanspreekpunt

Naast de eenvormige maatregelen, beslisten de burgemeesters van Midwest ook om Ria Vandaele aan te stellen als regionaal aanspreekpunt voor de Eerstelijnszones. Zij zal de schakel vormen tussen de Vlaamse administratie Zorg en Gezondheid en de lokale besturen, zorgen voor een goeie communicatie, de lokale overheden bijstaan in hun acties en de oprichting en begeleiding van het Midwest-Covid-19-Team.

In samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen wordt ook de aanpak van de lokale contacttracing verder opgestart. Samen met de collega’s van W13 in Zuid-West-Vlaanderen wordt daarover nader overlegd met de Vlaamse overheid om een complementaire aanpak te verzekeren.