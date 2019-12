Zesde Santa Run verwacht meer dan duizend sportievelingen CDR

09 december 2019

08u43 0 Roeselare Voor het zesde jaar op rij slaan FLAC Roeselare en de Broederschool de handen in elkaar voor de Santa Run op zondag 22 december.

“Het concept blijft hetzelfde als de voorbije jaren”, weet Vincent Desmet van de organisatie. “Mensen kunnen kiezen om 3,3 of 10 kilometer te lopen. We mikken vooral op de recreatieve lopers, maar ook de competitielopers komen aan hun trekken. De focus ligt echter op sfeer en gezelligheid. We verwachten opnieuw meer dan duizend deelnemers.”

Het startschot van de 3,3 kilometer weerklinkt om 18 uur. Drie kwartier later start de 10 kilometer. Het parcours blijft onveranderd met vertrek en aankomst in de Broederschool. Doordat de kerstmarkt dit jaar op het Stationsplein staat, zullen de sportievelingen er ook passeren. “Elke deelnemer krijgt een gratis kerstmuts en we delen ook gratis kerstmanpakken uit”, legt Vincent uit. “We openen ook zelf een kerstmarktje met warme wafels, braadworsten, pasta, soep, warme chocomelk, jenever, en glühwein en aan de start en langs het parcours is er animatie. Met de Santa Run steunen we de Chicks for Muco en de Rode Lopers.”

Inschrijven op www.santarunroeselare.be tot en met 15 december. Ook inschrijven de dag zelf kan. Deelnemen kost acht (3,3 kilometer) of tien euro (10 kilometer).