Zes maanden voorwaardelijk voor geïnterneerde die vriendin kopstoot toedient AHK

04 november 2019

15u51 0 Roeselare Een 53-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel omdat hij zijn vriendin een kopstoot toediende. De man werd in april 2017 vrijgelaten onder voorwaarden nadat hij geïnterneerd werd.

De 53-jarige man gaf zijn vriendin op 12 juni dit jaar een kopstoot toen een discussie ontstond over hun kindje. Ook op vier mei vorig jaar was er al een incident toen hij zijn voorwaarden schond. Eén van de voorwaarden van zijn vrijlating dat hij geen alcohol mocht drinken. Toch werd hij betrapt toen hij een Hoegaarden aan het drinken was. De vriendin van de man was ook aanwezig in de zaal maar stelde zich geen burgerlijke partij. “Hij neemt zijn medicatie en doet wat van hem gevraagd wordt, de situatie is nu veel beter”, zei ze tegen de rechter. De man is ook veroordeeld tot een geldboete van 400 euro met uitstel.