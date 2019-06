Zes maanden met uitstel voor cocaïneverslaafde Alexander Haezebrouck

03 juni 2019

Een 34-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel voor het bezit van drugs. De politie deed op 26 november 2018 een huiszoeking bij de man in het kader van een drugdossier. Daaruit bleek dat Bjorn D. drugs kocht. In zijn woning vond de politie vier gram speed. Hij gaf toe dat hij ’s morgens en ’s avonds een lijntje coke snuift. De man moet ook een boete van achtduizend euro betalen, waarvan zeshonderd euro effectief.