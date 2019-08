Zes maanden cel voor 59-jarige man die taxichauffeur slaat Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

16u39 0 Roeselare Een 59-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden voor verschillende feiten van opzettelijke slagen en verwondingen. Zo gaf hij een taxichauffeur drie jaar geleden een vuistslag en gooide een brandblusapparaat op zijn voorruit nadat hij niet wou betalen.

De 59-jarige man uit Roeselare staat bij de politie gekend als een agressief baasje en het parket vervolgde hem nu ook voor enkele van zijn uitspattingen. Op 20 maart 2016 nam Jean V. (59) een taxi samen met zijn vriendin naar haar woonplaats in Kuurne. Eens aangekomen werd duidelijk dat Jean V. niet van zinnens was om te betalen. De taxichauffeur volgde het koppel daarna tot aan hun woning waarna Jean V. ferm uithaalde met een vuistslag naar de man. Nog was de agressieveling niet bedaard. Hij nam een brandblusapparaat en gooide dat op de voorruit van de taxi. “Die chauffeur moet zich niet moeien in de discussie”, verklaarde Jean V. tegen de politie. De vijftiger stond ook nog terecht voor twee andere feiten in Roeselare. Nadat een groepje jongeren op 15 september 2016 aan zijn woning belletje trek deed, stormde de man naar buiten en sloeg één van de jongeren. Nadien bleek dat hij de verkeerde een mep had verkocht. “In het vervolg geef ik hen allemaal een ferme slag, zo ben ik zeker dat ik de juiste mee heb”, verklaarde Jean V. nadien bij de politie. Tot slot zette hij ook nog op 20 april een vriendin die bij hem logeerde hardhandig buiten en mepte haar in het gezicht. Jean V. daagde niet op zijn proces op en is nu veroordeeld tot zes maanden cel, hij moet ook een geldboete van 400 euro betalen.