Zendmast blijft gemoederen beroeren CDR

28 november 2019

Het was een bewogen overlegmoment woensdagavond in de gebouwen van Inagro in Beitem. Op vraag van het stadsbestuur kwamen afgevaardigden van Astrid nv en politiezone Riho de plannen om een zendmast in te planten langs de Kortewagenstraat toelichten. Afgelopen zomer dienden er meer dan 200 buurtbewoners bezwaar in tegen die mast en ook de stad gaf een negatief advies. Toch kreeg Astrid nv een vergunning van de Vlaamse regering. Maar de buurt wil nog steeds niets weten van de mast en vreest onder meer stralingsgevaar, visuele hinder en waardeverlies van de woningen. Een antwoord op de vraag waarom de mast net op die plek, in een woonzone, ingeplant wordt, kwam er niet. Stad Roeselare kan eventueel voor 6 december beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Bevoegd schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) brengt het dossier volgende maandag op tafel tijdens het schepencollege. Ook de buurt kan bezwaar aantekenen. Dit voor 20 december. Zij wachten af wat de stad zal ondernemen, maar verschillende buren lieten verstaan dat zij desnoods samen in beroep zullen gaan.