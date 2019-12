Zelfgemaakte werkstukjes op kerstmarkt in Onze Jeugd CDR

BuSO Onze Jeugd zet op vrijdag 13 december de meest gezellige mini-kerstmarkt op op hun schooldomein langs de Iepersestraat 245. Dit na twee jaar afwezigheid. De leerlingen krijgen er de kans hun creatieve kunnen te tonen want leerlingen uit de afdelingen hout, bouw, schilderen, metaal, plant en dier stellen er hun kleine creaties, grote werkstukken en andere kunstwerken tentoon en te koop. In de schaduw van de honderd jaar oude boom op het binnenplein wisselen drank- en eetstandjes elkaar gezellig af. Glühwein, jenever, soep en warme appelsap met kaneel tot zelfs chocolademelk met brokken. Ouderwetse plakkerige snoepjes, wafels en oliebollen, gegrilde worsten en voor de echte smulpapen is er lekkere beenham met frietjes. De kerstmarkt opent de deuren om 16.30 uur en vanaf 18.30 uur kan je aanschuiven voor lekkere beenham. Inschrijven voor dit laatste kan tot 9 december via onzejeugd@sint-michiel.be of door te bellen naar 051/20.58.86. Volwassenen betalen 15 en kinderen 7 euro.