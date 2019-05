Zeefdruk Gerjo fusioneert met sectorgenoot Lorri CDR

22 mei 2019

13u22 0 Roeselare Zeefdruk Gerjo in de Westlaan is sinds begin deze maand samengesmolten met Lorri uit Kuurne. Zaakvoerders Stijn Couvreur en Geert Malysse raakten eerder collegiaal aan de praat, maar zagen al snel in dat hun toekomst gezamenlijk is.

“Mijn vader Gerard Couvreur en zijn broer Jozef hebben Gerjo in 1957 opgericht”, vertelt Stijn Couvreur. “Aanvankelijk was het een schildersbedrijf, maar door de gezondheid van mijn vader evolueerde Gerjo tot zeefdrukkerij. Ik nam de zaak over in 1980 en sinds vijftien jaar ligt de focus meer op het digitale werk dan op het zeefdrukken. Dit jaar ben ik 64 geworden en net op het goeie moment stond Geert aan mijn deur. De puzzelstukken vielen ineen.”

Geert Malysse is pas sinds 2014 actief in de wereld van de zeefdruk. Toen nam hij het Wervikse Lorri, gespecialiseerd in het zeefdrukken van textiel en promomateriaal, over. Zes maanden later nam hij ook zeefdrukkerij Azerty in Kuurne over en in de zomer ook Look at Us uit Bissegem, gespecialiseerd in het verhuur van ledschermen. Alle activiteiten werden gegroepeerd onder de naam Lorri. “Met Lorri bieden we een brede waaier aan van al wat te maken heeft met visualisatie”, zegt Geert. “Ik moet ook mee op de digitale trein. Stijn heeft al zestien jaar ervaring en blijft ook na de samensmelting nog enkele jaren aan de slag binnen Lorri. We zijn nu ondertussen enkele weken samen aan de slag en nu is het voor mij al duidelijk: de mogelijkheden van het digitale drukwerk zijn enorm.”

Stijn benadrukt dat Gerjo niet ophoudt te bestaan. Eén dag per week blijft hij vanuit Roeselare werken. Hem contacteren kan via stijncouvreur@lorri.be.